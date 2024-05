Envirofest Tunisia : « Watch a movie; Save the planet » à la Cité de la Culture de Tunis

La 7e édition de l’Envirofest Tunisia, un plaidoyer pour l’Environnement à travers le cinéma et les arts, a démarré ce vendredi 24 mai 2024, à la Cité de la Culture de Tunis

Ce festival du film environnemental sous le slogan « Watch a movie 🎬 Save the planet 🌍 « propose un riche programme, notamment des ateliers, une sélection pour enfant, un éco-village et une sélection cinématographique avec la programmation d’une série de court-métrages réalisés par des jeunes étudiants des écoles de cinéma dans le cadre du projet Scénarios Verts porté par l’Association KAIF, traitant les problématiques environnementales.

Outre les 5 jours de cinéma programmés lors de cette 7e édition, Envirofest offre au public de belles rencontres au village écoresponsable, avec différents artistes, associations et artisans green

Les organisateurs annoncent également une section EnviroFest Kids avec des surprises pour les plus petits, des ateliers amusants et intelligents : Images, débats, échanges d’expériences et bonne humeur….

Notons qu’après Tunis, Envirofest poursuit sa tournée jusqu’en novembre 2054 dans d’autres régions du pays.

Envirofest Tunisia est organisé en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), la Cinémathèque Tunisienne, le Théâtre de l’Opéra de Tunis, l’Institut Français de Tunisie (IFT), la Saison Bleue, l’ambassade de Suisse, l’Union européenne en Tunisie et WWF North Africa.

Y. N.