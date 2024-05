Kaïs Saïed se félicite des «résultats positifs» enregistrés par la Tunisie   

«L’autonomie choisie par le peuple tunisien a produit des résultats positifs malgré les difficultés que traverse le monde entier et malgré le lourd héritage que porte aujourd’hui l’Etat tunisien à la suite de décennies de destruction, de vandalisme, de corruption et de sabotage».

C’est ce qu’a déclaré le président Kaïs Saïed lors de sa réunion avec le Premier ministre Ahmed Hachani vendredi 24 mai 2024 au palais de Carthage, faisant allusion à ce qu’il appelle les «diktats» des bailleurs de fonds étrangers, et notamment le Fonds monétaire international (FMI), dont le projet de prêt de 1,9 milliard de dollars à la Tunisie est en veilleuse depuis octobre 2022.

Le chef de l’Etat a souligné, lors de la même réunion, selon un communiqué de la présidence de la république, la nécessité de renforcer le travail du gouvernement, notamment dans les domaines économique et social, et d’accélérer l’élaboration de textes législatifs qui rompent avec le passé et ouvrent des horizons plus larges à tous les Tunisiens pour accéder à la richesse et à sa juste répartition.

Dans ce contexte, le président de la république a souligné aussi la nécessité de simplifier les procédures administratives afin qu’elles ne constituent pas un obstacle pour les investisseurs, qu’ils soient Tunisiens ou étrangers.

Le président a également insisté sur la rationalisation des dépenses publiques et la bonne gestion des ressources financières et humaines dans le secteur public, mettant en avant un certain nombre d’indicateurs économiques et financiers positifs, notamment la maîtrise de l’inflation en Tunisie, qui se situe aujourd’hui autour de 7%.

I. B. (avec Tap)