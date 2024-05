Kaïs Saïed et trois autres chefs d’Etat arabes en visite en Chine

Le président Kaïs Saïed fera partie d’une délégation de quatre chefs d’Etat arabes qui se rendront en visite officielle cette à Pékin, en Chine, du 28 mai au 1er juin 2024, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères ce lundi 27 mai.

Selon IFM, citant Al-Arabiya.net, qui l’a annoncé, la délégation comprend, également, le président égyptien Abdelfattah Al-Sissi, le roi du Bahreïn Hamad Bin Issa Al-Khalifa, le président des Emirats arabes unis Cheikh Mohammed Ben Zaied Al-Nahyane. Les chefs d’Etat assisteront à la cérémonie d’ouverture du 10e Forum sur la coopération sino-arabe.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Deng Li a déclaré au cours d’une conférence de presse à Pékin que le président Xi Jinping assistera au dit forum, jeudi, et prononcera un discours à cette occasion. Il a ajouté que Xi s’entretiendra séparément avec les chefs d’Etat arabes pour échanger les points de vue sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le forum vise à renforcer l’entente entre la Chine et les Etats arabes, a souligné Deng, ajoutant que la Chine et les Etats arabes vont définir une position commune concernant la question palestinienne.