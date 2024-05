La Goulette : De la drogue dissimulée dans des paquets de thé, de café et de chocolats

Un Tunisien en provenance de l’étranger a été arrêté, au Port de La Goulette (banlieue nord de Tunis), en possession de 12 plaquettes de cannabis et près de 1000 comprimés d’ecstasy dissimulés dans des paquets de thé, de café et de chocolats.

C’est ce qu’a fait savoir la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié ce lundi 27 mai 2024, en précisant que l’opération a été menée sur la base d’informations et investigations sur un trafic de drogue impliquant des Tunisiens, dont le suspect principal habite à l’étranger.

Ce dernier a été intercepté ce jour au port de la Goulette par la police des frontières et son camion a été soumis à une fouille approfondie qui a permis la découverte de la drogue : 1,2 kg de cannabis et 1000 comprimés d’ecstasy cachés dans des paquets de thé, de café et de chocolats

Le suspect principal a été placé en détention sur ordre du ministère public et l’enquête se poursuit pour mettre la main sur les autres membres du réseau, ajoute la DGSN.

Y. N.