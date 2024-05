Affaire de Complot : Des avocats portent plainte contre la ministre de la Justice

Les avocats Mohamed Abbou et Ahmed Souab ont déposé plainte contre la ministre de la Justice Leila Jaffel et des juges, pour « détention arbitraires » des trois détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj et Jawher Ben Mbarek.

C’est ce qu’a fait savoir Elyes Chaouachi, fils de Ghazi Chaouachi, via un post diffusé sur sa page Facebook ce mardi 28 mai 2024, en commentant : « Ils ont été kidnappés il y a plus de 15 mois et ils sont détenus de force depuis le 19 avril 2024 ».

Mohamed Abbou a estimé, de son côté que « la justice n’est pas indépendante et a pointé du doigt des pressions et des arrestations arbitraires », en ajoutant que les détenus concernés ont exprimé leur souhait de saisir la justice quant à leur « maintien en détention malgré l’expiration des délais légaux », a-t-il lancé dans une déclaration à Tunisie Media, .

Y. N.