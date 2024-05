Conférence à Carthage sur les prémisses de la politique étrangère de la Tunisie 

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït Al-Hikma, a organisé, le mardi 21 mai 2024, à son siège, à Carthage-Hannibal, une conférence intitulée «Les prémisses de la politique étrangère de la Tunisie», donnée par le Professeur Ahmed Ounaïes.

L’ancien diplomate et membre de Beït Al-Hikma est revenu sur les facteurs qui ont déterminé, dans les années 1940, la conception et l’affirmation d’une politique étrangère tunisienne et qui ont sous-tendu le recentrage stratégique du pays, le réseau des bureaux de représentation du Néo Destour, notamment ceux du Caire et de New York, qui étaient à l’époque les plus actifs en faveur de la fin du protectorat français.

Le premier recours de la Tunisie au Conseil de Sécurité des Nations Unies en 1952 a également été abordé, ainsi que les développements consécutifs jusqu’à la signature des Conventions de l’Autonomie interne.

Cette lecture des prémisses de la politique étrangère tunisienne a révélé le dynamisme de l’élite tunisienne de cette époque qui s’est, très tôt, lancée dans une construction progressive, bien réfléchie et même clairvoyante des relations internationales de la Tunisie.