La situation à Rafah au Conseil de sécurité: le «gendarme du monde» attendu de pied ferme

Les Etats-membres du Conseil de sécurité des Nations-Unies se réunissent aujourd’hui, mardi 28 mai 2024, pour évaluer la situation à Gaza alors que se poursuivent les frappes israéliennes contre les camps de réfugiés à Rafah, à la frontière avec l’Egypte. Quelle sera la position des Etats-Unis qui ont jusque-là soutenu aveuglément le génocide perpétré par l’Etat hébreu depuis le 7 octobre contre le peuple palestinien ? (Illustration : Les Etats-Unis mettent en danger la paix mondiale avec leur recours systématique au droit de véto au Conseil de sécurité en faveur d’Israël).

Par Khemaïs Gharbi *

La période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a été marquée par un engagement mondial à ne jamais revivre les horreurs de cette période sombre de l’histoire. Malheureusement, malgré ces promesses de «plus jamais ça», nous sommes témoins aujourd’hui de tragédies similaires, comme celle qui se déroule à Gaza, en Palestine. Cette tragédie soulève des questions profondes sur l’état actuel de la conscience et de la civilisation humaines.

D’abord, il est crucial de reconnaître que chaque conflit possède ses propres dynamiques et complexités, mais cela ne justifie en aucun cas l’inaction face aux souffrances humaines. La guerre à Gaza, en Palestine, est un exemple déchirant de la manière dont les leçons du passé n’ont pas été pleinement intégrées dans notre comportement collectif en tant qu’humanité.

Il est indéniable que les États-Unis ont une influence majeure sur la scène internationale, et leur implication dans la résolution du conflit en Palestine est cruciale. Alors que les regards du monde entier se tournent vers Washington, il est temps pour les États-Unis de prendre conscience de leur obligation à mettre fin à ces tragédies.

En tant que puissance mondiale et fervent défenseur des droits de l’homme, les États-Unis ont la responsabilité morale, politique et humaine de jouer un rôle décisif dans la résolution de ce conflit. Leur action pourrait non seulement sauver des milliers de vies, mais aussi restaurer la confiance ébranlée dans les institutions internationales et prévenir une escalade dangereuse vers une nouvelle course aux armements. Si les États-Unis échouent à saisir cette opportunité, nous risquons de voir émerger un monde où le droit international est ignoré et où chacun se tourne vers l’auto-défense, laissant place à l’instabilité et au chaos.

Il est impératif de promouvoir la paix, la justice et le respect des droits de l’homme partout dans le monde. Cela nécessite un engagement international fort, des dialogues constructifs et des actions concrètes pour résoudre les conflits et mettre fin à la souffrance humaine. En fin de compte, cela demande également un changement de mentalité et une volonté de reconnaître et de combattre les injustices, où qu’elles se produisent.

En résumé, la situation en Palestine met en lumière les défis persistants auxquels l’humanité est confrontée dans sa quête de paix et de justice. Pour honorer les victimes du passé et créer un avenir meilleur, nous devons agir avec compassion, solidarité et détermination pour mettre fin aux souffrances humaines partout où elles se produisent, pendant qu’elles se produisent… et non pas après, en reprenant un slogan usé «Plus jamais ça».

* Ecrivain et traducteur.