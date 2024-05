Le ministère de la Santé déplore le décès de Pr Nozha Ben Salah

Le ministère de la Santé a déploré, lundi 27 mai 2024, le décès de Pr Nozha Ben Salah médecin pneumologue à l’hôpital universitaire Mongi Slim et professeure universitaire agrégée à la Faculté de médecine de Tunis.

Dans un communiqué publié par le département de la Santé, le ministre Ali Mrabet a présenté ses condoléances, au nom de tout le secteur médical en Tunisie, aux proches, confrères et consœurs ainsi qu’à la famille de la regrettée Nozha Ben Salah, décédée hier suite à long et courageux combat contre la maladie selon ses proches et qui a été accompagnée à sa dernière demeure lundi après-midi.

De nombreux médecins ont exprimé leur douleur suite au décès de Pr Nozha Ben Salah , décrite comme « une médecin et une professeure exceptionnelle et dévouée et une femme généreuse, altruiste et dont la bonté et la pureté d’âme resteront à jamais gravées dans les cœurs ».

Y. N.