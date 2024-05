Tunisie : Un terroriste condamné à 28 ans de prison arrêté à Djerba

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation d’un terroriste en fuite, condamné à 28 ans de prison ferme et faisant l’objet de plusieurs mandats de recherche.

Dans un communiqué publié mercredi 29 mai 2024, la DGGN indique que le terroriste en fuite a été localisé et arrêté à Djerba par les brigades spécialisées de la GN en coordination avec le district de Médenine.

Ce dernier fait l’objet de trois mandats de recherche émis par différentes unités sécuritaires et structures judiciaires notamment pour « appartenance à une organisation terroriste et formation d’une alliance criminelle» et il est également condamné à 28 ans de prison ferme, ajoute la DGGN.

Y. N.