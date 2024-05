Pour la construction d’une communauté de destin sino-arabe

La 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe (CASCF) a adopté jeudi 30 mai 2024 la Déclaration de Pékin, un plan d’exécution du CASCF pour 2024-2026 et une déclaration conjointe sino-arabe sur la cause palestinienne.

La cérémonie d’ouverture de la conférence ministérielle a eu lieu en présence du président de la république Kaïs Saïed, de ses homologues d’Egypte Abdel Fattah Al-Sissi et des Émirats arabes unis Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, ainsi que du roi de Bahreïn Hamad Ben Isa Al Khalifa et du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes. Le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang étaient également présents.

La Chine a signé plusieurs documents de coopération bilatérale et multipartite avec les pays participants et le secrétariat général de la Ligue arabe.

Le consensus important et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats du premier Sommet sino-arabe ont été mis en lumière dans cette déclaration qui définit également la voie pratique pour promouvoir la construction d’une communauté de destin sino-arabe.

Il réaffirme que la Chine et les États arabes continueront à se soutenir mutuellement sur leurs intérêts fondamentaux, à approfondir leur coopération pragmatique et à exposer leurs positions communes sur la résolution politique des questions brûlantes de la région, le dialogue entre les civilisations, la gouvernance mondiale, la lutte contre le terrorisme, les droits de l’homme, changement climatique, etc.

Le plan d’exécution trace la voie à suivre pour renforcer la construction d’ un mécanisme de forum au cours des deux prochaines années et promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans des domaines tels que la politique, l’économie et le commerce, l’investissement, la finance, les infrastructures, les ressources et l’environnement, les échanges culturels, l’aérospatiale, l’éducation et la santé.

La déclaration commune exprime les profondes préoccupations de la Chine et des États arabes face au conflit prolongé à Gaza, qui a entraîné une crise humanitaire. Il souligne la position ferme et l’important consensus des deux parties pour promouvoir un cessez-le-feu à Gaza, assurer l’aide humanitaire, s’opposer au déplacement forcé du peuple palestinien, soutenir l’adhésion à part entière de la Palestine à l’Onu et œuvrer sans relâche à une résolution rapide du problème palestinien fondée sur la solution à deux États.

Rappelons que dans son discours à la conférence, le président Saïed a réaffirmé sa «position ferme et inébranlable sur le droit du peuple palestinien à recouvrer toute la terre de Palestine et à y établir son État indépendant, avec Al-Quds Al-Sharif comme capitale.»

I. B. (avec Tap)