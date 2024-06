Tunisie : le port du keffieh palestinien interdit en classe lors du concours du Bac  

Le ministère de l’Education a annoncé, dans un communiqué publié dimanche 2 juin 2024, l’interdiction du port du keffieh palestinien ou tout autre accoutrement pouvant susciter des doutes sur le comportement du candidat au baccalauréat à l’intérieur des salles d’examen.

Cette décision a été prise pour empêcher les candidats au baccalauréat d’instrumentaliser le soutien à la cause palestinienne pour nuire au bon déroulement des examens et faciliter la fraude, explique le communiqué du ministère de l’Education, laissant entendre que le keffieh palestinien peut être utilisé par les candidats pour dérober les kits de fraude souvent utilisés par ces derniers.

Le ministère a appelé les parents à encourager leurs enfants à respecter les règles de bonne conduite éducative et éviter tout comportement pouvant leur valoir des sanctions de toutes sortes que les autorités éducatives n’hésiteraient pas à infliger aux candidats fraudeurs, et ce pour préserver la valeur et la crédibilité des diplômes nationaux.

Le ministère de l’Education a, par ailleurs, réitéré «son soutien total à la cause palestinienne» et rappelé «les positions honorables du président de la république et le soutien de l’Etat tunisien à tous les peuples opprimés dans le monde».

Le communiqué du ministère de l’Education fait suite aux appels qui se sont multipliés ces derniers jours sur les réseaux émanant de candidats au baccalauréat demandant à leurs camarades de porter le keffieh palestinien le jour de l’examen en guise de soutien à la cause palestinienne. En réaction à cet appel, des internautes ont dénoncé une intention de fraude à l’examen tapie derrière cette action «militante».

Rappelons que chaque année, les autorités annoncent la découverte de réseaux de fraude aux examens nationaux utilisant les nouvelles technologies de la communication. Un commerce de kits de fraude fleurit d’ailleurs à cette même époque de l’année.

I. B.