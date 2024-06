Tunisie : L’examen de l’affaire Instalingo reporté au 8 juillet

Initialement prévu ce lundi 3 juin 2024, l’examen de l’affaire Instalingo a été reportée au 8 juillet prochain, annonce Wissem Cherif, porte-parole du tribunal de première instance de Tunis.

Dans une déclaration aux médias, le porte-parole du tribunal a également indiqué que les demandes de libération des accusés ont toutes été à nouveau rejetées et que les détenus comparaîtront directement devant le tribunal lors de la prochaine audience.

Rappelons que cette affaire a éclaté en 2022 et que parmi les accusés on compte des blogueurs, des journalistes, des sécuritaires, et d’anciens dirigeants, dont 12 ayant fait l’objet de mandats de dépôt, à l’instar du chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi, la journaliste Chada Haj Mbarek et l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur Mohamed Ali Aroui.

Notons par ailleurs que les suspects dans cette affaire font face à de graves accusations, notamment « complot visant à modifier la structure de l’État, incitation à la violence en vue de provoquer des émeutes, des meurtres et des pillages sur le territoire tunisien et atteinte au président de la République.. ».

Y. N.