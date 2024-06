Impact du changement climatique sur la santé au travail

L’impact du changement climatique sur la santé et la sécurité des travailleurs au travail est un sujet rarement abordé, même si plusieurs études ont confirmé que ces changements affectent la santé des travailleurs, en particulier ceux des secteurs de la construction et de l’agriculture. Vidéo.

C’est ce qu’a déclaré Emna Smaoui, directrice de la formation et de la communication à l’Institut tunisien de sécurité et santé au travail (ISST), dans une vidéo, en introduction des 13e Assises internationales en SST, qui se tiendront à Tunis les 26 et 27 juin 2024 sous le thème «Le changement climatique et son impact sur l’environnement de travail : pour l’optimisation de la santé et la sécurité au travail».

«La population active dans les deux secteurs cités est exposée aux rayons ultraviolets, aux grosses chaleurs, aux conditions climatiques extrêmes, à la pollution de l’air et à d’autres facteurs qui sont souvent à l’origine de cancers, de maladies cardiovasculaires et respiratoires et de troubles mentaux», a expliqué Mme Smaoui dans une vidéo publiée par l’ISST, en soulignant également l’impact du changement climatique sur la productivité.

La responsable a indiqué que les résultats des recherches scientifiques consacrées à l’impact du changement climatique sur la santé des travailleurs et sur les systèmes de production des entreprises seraient présentés lors desdites conférences, ainsi que l’approche préventive devant être suivie par les entreprises pour préserver la santé de leurs employés exposés. Celle-ci «comprendra les mesures nécessaires pour prévenir l’impact du changement climatique sur la santé et la sécurité au travail, en tenant compte du contexte tunisien», a encore déclaré Mme Smaoui.

Le programme de la conférence comprendra des présentations d’experts et des ateliers sur la manière dont les entreprises peuvent se préparer aux effets du changement climatique sur la santé et la sécurité au travail, et sur l’élaboration d’un plan national pour aborder les aspects législatifs et organisationnels de la gestion des effets du changement climatique sur la santé et la sécurité au travail, et son intégration dans le plan national de gestion du changement climatique.

D’après Tap.