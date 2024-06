Quand la France confond une pastèque avec le drapeau de la Palestine (vidéo)

La police à Lyon, en France, vient de verbaliser une dame au motif qu’elle portait un pin’s aux couleurs de la pastèque. Précisant que les trois couleurs d’une pastèque sont celles du drapeau de la Palestine, et toute manifestation pro-palestinienne est interdite au pays des droits de l’homme. C’est la France stupide qui se croit toujours très futée. Vidéo.

Khémaïs Gharbi *

C’est à la fois regrettable et condamnable, car promouvoir la paix et le soutien à une cause de cette manière pacifique devrait, au contraire, être respecté et encouragé.

Ainsi, on en aurait fini avec les manifestations violentes, qui seraient remplacées par un simple port discret d’un pin’s. On n’aurait plus à mobiliser des policiers, et encore moins à avoir des affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants.

Il est admirable de promouvoir la paix et l’expression pacifique à travers l’utilisation des couleurs, tout comme le font les supporters des équipes de football. Encourager les gens à manifester de manière créative et non-violente est un moyen puissant de transmettre des messages tout en maintenant un environnement sûr et respectueux pour tous.

L’idée d’utiliser des symboles comme le pin’s aux couleurs du drapeau palestinien ou à la forme d’une tranche de pastèque est ingénieuse, car cela permet de soutenir une cause de manière pacifique et visuellement significative. Lorsque des célébrités et des personnalités influentes portent ces symboles, cela peut sensibiliser davantage de personnes à la situation en Palestine.

Il est également important de souligner que la diversité des couleurs dans la nature offre une multitude d’options pour exprimer des idées et des convictions de manière artistique et non violente. Encourager le pacifisme tout en permettant aux individus d’exprimer leur soutien à une cause est une approche constructive pour favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle.

Le paradoxe est qu’une telle manifestation pacifique vient d’être interdite dans le pays des droits de l’homme. Ce pays par contre veille scrupuleusement à dénoncer les atteintes à ces mêmes droits partout ailleurs.

Rappelons enfin que Gérald Darmanin, ministre français de l’Intérieur, a ordonné l’interdiction des manifestations pro-palestiniennes «parce qu’elles sont susceptibles de générer des troubles à l’ordre public».

Porter des pins aux couleurs palestiniennes est donc considéré comme étant de nature à générer des troubles.

Il est regrettable de devoir constater que le délit d’opinion existe là où s’activent le plus de donneurs de leçons.