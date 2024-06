Peintres italiens de Tunisie à la Galerie TGM de La Marsa

La Galerie TGM de La Marsa propose l’exposition «Peintres italiens de Tunisie» du 6 juin au 7 juillet 2024, une occasion unique d’admirer les œuvres de certains peintres italiens qui ont marqué la scène artistique tunisienne au cours du siècle passé.

Organisée par Alya Hamza et rendue possible grâce à la mise à disposition des œuvres par des collectionneurs privés, l’exposition est un voyage passionnant dans une peinture sincère et authentique, toujours caractérisée par un certain degré de réalisme.

«Contrairement aux peintres français de Tunisie, les Italiens succombaient rarement à l’attrait de l’orientalisme, ni à la représentation d’une Tunisie simplement folklorique et exotique. Le pays qu’ils peignaient était plutôt celui dans lequel ils étaient nés, vivaient, travaillaient. Et donc celui d’un regard sincère, concret et réaliste qu’ils proposent à travers leurs œuvres, celui d’un pays auquel ils se sentent appartenir», écrit Alya Hamza, la commissaire de l’exposition, dans une note.

Sont exposées les peintures de Salvatore Almanza, Miranda Michele, Antonio Corpora, Andrea Picini, Yvonne Bevilaqua, Nello Levy, Antonio Recalcati, Sylvain Monteleone, FIlippo Palizzi, Deanna Frosini et Emmanuel Bocchieri.

Pour la première fois, deux huiles sur toile d’Almanza, le dernier peintre sicilien de l’École de Tunis, important mouvement artistique tunisien et international né après la Seconde Guerre mondiale, qui comprenait des peintres tunisiens, français et italiens de différentes religions.

L’exposition «Peintres italiens de Tunisie» a bénéficié du soutien de l’ambassade d’Italie en Tunisie, de l’Institut culturel italien, de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne, du Groupe Lovato Elleti, de la société Ciment artificiels tunisiens (Cat Colacem) et de la Chaire sicilienne pour le dialogue des cultures et des civilisations de l’Université de La Manouba, qui œuvre depuis des années pour établir un véritable dialogue interculturel entre les deux rives de la Méditerranée.