Tunisie : Saïed impute la responsabilité des «récents incidents» à des conspirateurs  

Le président de la République, Kaïs Saïed, appelle à redoubler d’effort en vue de lutter vigoureusement contre toutes sortes de criminalité. «Une lutte qui devra se faire dans le cadre du respect plein et entier des droits, des libertés ainsi que de la dignité de la personne humaine», a-t-il insisté.

Le président a fait cette déclaration en recevant, jeudi 6 juin 2024, au Palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, et le secrétaire d’Etat à l’Intérieur chargé de la sécurité nationale, Sofiene Bessadok,

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a évoqué, lors de cette réunion, nombre d’incidents qui se sont produits récemment en Tunisie, pressant les forces sécuritaires à faire preuve d’«un surcroit de vigilance» et à faire porter l’entière responsabilité aux commanditaires de ces actes qui, a-t-il dit, tentent de provoquer les crises et les tensions.

«Il importe de vous tenir informés que bon nombre de ces incidents sont loin d’être ‘‘innocents’’ et que leurs auteurs les ont perpétrés dans le seul et unique dessein de ‘‘déstabiliser le pays’’ et de semer le chaos et le désordre à des fins ‘‘électoralistes flagrantes’’», a déclaré le président, sans toutefois préciser la nature des «incidents» en question ni nommer leurs «auteurs» qui, selon lui, comploteraient contre la stabilité du pays.

Sur un autre plan, le président de la République a mis l’accent sur l’impératif de procéder à une sélection poussée des responsables nationaux, régionaux et locaux sur la base de l’allégeance et de la loyauté à la Tunisie et à elle seule, et du sens élevé de responsabilité, de l’intégrité et de l’esprit d’abnégation et de labeur.

