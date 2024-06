Réédition de l’‘‘Autobiographie impossible’’ d’Albert Memmi

Les éditions Grasset viennent de rééditer ‘‘Autobiographie impossible’’ (collection «Les Cahiers rouges», Paris, 24 avril 2024, 224 p.), où l’écrivain franco-tunisien Albert Memmi plonge au cœur des sujets les plus fondamentaux de la condition humaine : l’identité, le travail, la famille, l’amour, la politique, la religion, l’art.

Dans cet ouvrage initialement publié en 1985 dans l’emblématique collection «Ce que je crois» du même éditeur, l’auteur du célèbre essai ‘‘Portrait du colonisé’’ et du roman autobiographique ‘‘La statue de sel’’, propose une méditation libre, qui explore les idéaux et les hypothèses formant sa vision du monde.

Penseur du post-colonialisme, Albert Memmi expose dans cette ‘‘Autobiographie impossible’’ ses convictions sur les questions de racisme et d’exclusion, sur les tensions culturelles et sociales d’un monde structuré par les inégalités. Plus que jamais d’actualité, il s’interroge sur la question de l’identité et de la validité du moi comme unicité.

«Essai, sans doute, et important, mais aussi mémoire intime, où Albert Memmi parsème son texte d’évocations nostalgiques et de souvenirs vivaces sur sa Tunisie natale. Une autobiographie intellectuelle majeure, par l’une des grandes voix de la littérature que l’on n’appelait pas encore post-coloniale», note l’éditeur sur la quatrième de couverture.

Evoquant cet ouvrage, le romancier tunisien d’expression française Ahmed Mahfoudh écrit ceci sur sa page Facebook : «Trente-cinq ans avant sa mort, Albert Memmi (1920-2020) livrait (…) ce texte aux allures d’inventaire provisoire, où l’écrivain et intellectuel, fidèle à une méthode d’écriture combinant récit personnel, philosophie et sociologie, livrait le fruit d’une vie de réflexion sur le couple (son miracle et ses apories), la foi, le racisme (il y propose la notion d’«hétérophobie»), la pauvreté, la vieillesse…»