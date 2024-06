Dr Samir Hamza n’est plus: le monde académique tunisien en deuil

Dr Samir Hamza, directeur de l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (Insat-Tunis) Université de Carthage, depuis 1997, est décédé de lundi 10 juin 2024. Une grosse perte pour le monde académique et de la recherche en Tunisie.

Dr Hamza a obtenu son doctorat en 2002 de l’Université de Nancy-Metz, France, et a rejoint le Laboratoire de biomatériaux et biomécanique de l’Institut national d’orthopédie M.T. Kassab, en Tunisie, depuis 1998 et depuis 2004, il est professeur invité de l’École nationale d’ingénieurs de Metz et de l’Université de Valenciennes, en France.

Il est expert en biomatériaux et ses travaux se concentrent sur le développement des propriétés structurelles et mécaniques des biomatériaux pour des applications médicales. Il a obtenu un diplôme HdR en génie mécanique en 2012.

Les collègues et élèves du défunt, professeur de science des matériaux et de génie mécanique, louent son leadership inspirant, qui lui a permis de façonner l’avenir de l’Insat en favorisant l’innovation, l’excellence académique et la collaboration avec l’écosystème scientifique et technologique. Ils louent aussi dévouement à l’enseignement et son soutien inébranlable à ses étudiants dont beaucoup lui valent le choix de leurs carrières académiques et/ou professionnelles.

