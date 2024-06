La Pologne lorgne l’Afrique via la Tunisie  

Des chefs d’entreprises et hommes d’affaires polonais participeront le 12 juin 2024 à un événement économique visant à jeter les bases de nouvelles relations commerciales avec leurs homologues tunisiens et africains.

L’événement est organisé par l’ambassade de Pologne à Tunis dans le cadre des efforts visant à développer les échanges économiques avec la Tunisie et l’Afrique, et ce en marge du Forum de financement des investissements et du commerce en Afrique (Fita 2024), qui se tient les 11 et 12 juin à Tunis, organisé par le Tunisia-Africa Business Council (TABC), sur le thème : «Renforcer la transformation locale et le transfert de technologies pour une croissance durable et inclusive en Afrique.»

Ce sera une occasion pour la Pologne de montrer son potentiel économique et exportateur.

Participeront au side-event intitulé «Poland and Africa : New prospects for cooperation» des entreprises polonaises actives dans divers secteurs, notamment les machines agricoles, les produits sanitaires, pharmaceutiques, cosmétiques et laitiers, la construction, les infrastructures, les technologies de l’information et les énergies renouvelables.

Des responsables de la Banque polonaise de développement et de l’Agence polonaise pour l’investissement et le commerce feront des exposés, ainsi que par des conseillers juridiques à l’investissement et à l’exportation.

La Tunisie est le 6e partenaire économique de la Pologne en Afrique et le 7e dans le monde arabe. La Pologne cherche à accroître ses exportations de matériaux industriels vers notre pays, notamment pour l’industrie de l’aluminium.

De son côté, la Tunisie s’efforce d’augmenter ses exportations agricoles et alimentaires vers la Pologne et d’attirer davantage de touristes et d’investisseurs polonais.

D’ici fin 2024, le nombre de visiteurs polonais en Tunisie devrait atteindre environ 300 000, soit une augmentation de 70 000 par rapport à 2023, annonce-t-on du côté du ministère du Tourisme.

La Tunisie accueille 2024 la 7ème édition de la conférence internationale « Financement des investissements et du commerce en Afrique – FITA2024 », à laquelle participeront plus de 60 pays et plus d’un millier d’hommes d’affaires et responsables étrangers venus de différents continents.