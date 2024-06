La FTCR appelle à voter Front populaire aux législatives anticipées en France

Suite aux résultats des récentes élections européennes, notamment en France, la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) a publié, aujourd’hui, vendredi 14 juin 2024, le communique suivant sous le titre «Contre le racisme et les dérives nationalistes, barrons la route à l’extrême-droite !»

Les résultats des élections européennes viennent de donner une large victoire aux extrêmes-droites en France comme dans de nombreux pays de l’Union Européenne. Cette victoire confirme ce que nous observons depuis de longues années : une banalisation des idées de ces courants politiques, encouragée par le pouvoir actuel-Macron (loi asile et immigration avec le concours des voix de la droite et de l’extrême droite à l’Assemblée nationale) largement entretenue et relayée par de nombreux médias, au point d’être reprises par de nombreux électeurs et électrices dans toutes les classes sociales et régions, donnant ainsi une large victoire au Rassemblement national (RN).

Cette tendance et cette extrême-droitisation continuent d’être observées dans les divers sondages faisant du RN le probable vainqueur aux prochaines élections législatives.

Si une telle victoire de l’extrême-droite venait à se confirmer les 30 juin et 7 juillet prochains cela aurait, à n’en pas douter, des conséquences d’une gravité extrême pour toutes et tous, notamment pour les catégories issues des quartiers populaires et encore plus pour les immigrés. Ce serait assurément une régression pour tout le pays.

La FTCR qui s’est toujours mobilisée pour la justice sociale, l’égalité des droits et la citoyenneté ne peut accepter l’éventualité d’une victoire de ceux qui, des décennies durant, n’ont fait qu’attiser la haine et le racisme.

La FTCR, fidèle aux valeurs de progrès et d’égalité issues des grands moments de l’histoire de France (1789, 1830, 1848 … les grandes avancées de 1936…), ne peut se résoudre à voir l’arrivée au pouvoir des courants qui ont, de tout temps, été hostiles et les ont même combattues. Rappelons que ce sont aussi ces valeurs et ces exemples qui ont ouvert la voie à la révolution tunisienne en 2011.

Pour toutes ces raisons, la FTCR appelle les jeunes des quartiers populaires, toutes les femmes et les hommes de progrès, tous les citoyen(ne)s en âge de voter, à se mobiliser pour faire barrage à l’extrême-droite lors des législatives des 30 juin et 7 juillet et à voter pour les candidat(e)s du Front Populaire.

La FTCR appelle également toutes et tous à se mobiliser et à participer dès ce week-end à toutes les manifestations partout en France, notamment la manifestation à Paris, le 15 juin à 14h, à la Place de la République.

Communiqué.