Rencontre à l’Institut Cervantes sur l’héritage andalou en Tunisie

L’ouvrage intitulé ‘‘L’héritage andalou en Tunisie du XIIIe siècle à nos jours’’ a vu le jour à la suite du Colloque international sur le même titre, qui s’est tenu à Beit Al-Hikma, à Carthage, les 25 et 26 novembre 2021.

Ce Colloque a été organisé par l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beit Al-Hikma), l’Institut Cervantes et l’ambassade d’Espagne à Tunis, en collaboration avec l’Institut supérieur de musique et la Bibliothèque nationale de Tunisie.

Il a permis aux historiens participants d’offrir une nouvelle approche de la thématique souvent traitée des liens historiques et culturels entre l’Espagne et l’Afrique du Nord en général et entre l’Espagne et la Tunisie en particulier, et notamment sur l’apport des Morisques chassés d’Espagne à notre pays où ils se sont installés à partir du XIIIe siècle, et ce dans plusieurs domaines : l’agriculture, l’artisanat, la musique, l’architecture, les métiers, etc.

Les interventions d’éminents intellectuels arabes, espagnols et français qui ont porté sur des aspects inédits de la culture, la politique, l’économie, la langue, la religion, le patrimoine et la musique, nous ont permis d’élargir nos connaissances sur la question.

Cet ouvrage est le fruit d’un travail d’édition commun entre Beit Al-Hikma, l’Institut Cervantes et l’ambassade d’Espagne à Tunis. Il sera présenté le 20 juin 2024 à 18h30 au siège tunisien de l’Institut Cervantes à Tunis.

Cet ouvrage collectif de textes édités en trois langues : arabe, espagnol et français et dont les textes espagnols ont été traduits en arabe sera présenté par la Professeure Raja Yassine Bahri, coordinatrice du Colloque, qui donnera par la même occasion une conférence sur les Morisques installés en Tunisie, et ce en présence de l’ambassadeur d’Espagne en Tunisie, Javier Puig Saura, le Professeur Mahmoud Ben Romdhane, président de Beit Al-Hikma et le directeur de l’Institut Cervantes de Tunis, Germinal Gil de Gracia.