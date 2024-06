Irakiens et Iraniens exemptés du visa d’entrée en Tunisie

Les titulaires des passeports irakiens et iraniens ordinaires seront désormais exonérés de la procédure d’obtention du visa d’entrée en Tunisie dans le cadre d’un séjour touristique ne dépassant pas 15 jours, et ce, pour une seule fois tous les 180 jours.

C’est ce que le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a annoncé dans un communiqué, publié vendredi 14 juin 2024, en précisant que pour bénéficier de cette mesure, qui entre vigueur à partir d’aujourd’hui, samedi 15 juin, les ressortissants irakiens et iraniens concernés doivent, en contrepartie, se prévaloir d’une réservation préalable et définitive dans un hôtel et d’un billet d’avion aller-retour.

Le but de cette décision est clairement d’impulser les flux de touristes irakiens et iraniens vers notre pays, qui cherche à diversifier ses marchés touristiques et à en explorer de nouveaux.

Le communiqué ne précise pas cependant si la décision a été également prise de manière réciproque par les deux Etats concernés. Mais, à notre connaissance, sauf changement récent, les Tunisiens ont besoin d’un visa d’entrée pour se rendre en Irak et en Iran.

I. B.