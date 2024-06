Genève : Fifog d’Or pour le film « Take my breath » de Nada Mezni Hafaiedh

Le film tunisien « Take my breath » de Nada Mezni Hafaiedh a remporté le Fifog d’Or, grand prix de la compétition internationale au Festival international du Film Oriental de Genève (Fifog), en Suisse.

« A l’unanimité, le Jury a décidé de décerner le FIFOG D’Or à « Take my breath » de Nada MEZNI HAFAIEDH. Un film qui a su mettre en exercice avec dextérité un sujet délicat et tabou, ainsi que le jeu d’acteur, la scénographie et la bande originale. Excellent reflet de la culture tunisienne. », lit-on sur le site du Fifog.

La même source a également annoncé qu’Amina Ben Smail a décroché, quant à elle, le Prix de la meilleure actrice pour son rôle (Shams) dans Take my breath.

Sorti le 25 octobre 2023 dans les salles en Tunisie, après avoir fait sa première mondiale au Festival du film de Varsovie, en Pologne (6 au 15 octobre 2023) où il a été sélectionné en compétition officielle, « Take my breath » raconte l’histoire de Shams, 23 ans, couturière vivant dans une île isolée et un milieu social hostile, avec sa mère et sa sœur handicapée.

La jeune femme, d’apparence calme et assez discrète, porte en elle un lourd secret qu’elle n’ose avouer à personne et dont la révélation finira par chambarder sa vie.

Shams est née avec une variation sexuelle. Elle vit ce conflit entre les sexes, hormonal et psychologique, et avant que sa situation ne soit révélée, elle quitte son village à la recherche d’une identité

Y. N.