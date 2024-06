Khadija Jallouli, PDG de HawKar : «Solutions de mobilité pratiques, accessibles et durables» (Vidéo)

Khadija Jallouli, une jeune entrepreneure tunisienne handicapée, a appelé à redoubler les efforts internationaux visant à intégrer les personnes handicapées et à les impliquer dans les décisions liées à la recherche de solutions aux défis auxquels elles sont confrontées. Vidéo.

Mme Jallouli est co-fondatrice et PDG de HawKar, une start-up spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques pour personnes handicapées dans le but d’améliorer leur vie en leur proposant des solutions de mobilité pratiques, accessibles et durables.

Elle a parlé de son expérience depuis le podium dans la salle emblématique de l’Assemblée générale des Nations unies lors de la séance d’ouverture des activités de la 17e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (COSP17), qui a débuté mardi 11 juin et s’est poursuivi jusqu’au jeudi 13 juin, sous le thème «Repenser l’inclusion du handicap dans la conjoncture internationale actuelle et en amont du Sommet du futur», qui aura lieu au siège de l’Onu en septembre prochain.

Dans une interview accordée à UN News, Mme Jallouli a déclaré qu’elle participait à la COSP17 pour faire la lumière sur les défis auxquels sont confrontées les personnes en mouvement et sur la manière de trouver des solutions pour créer un monde plus inclusif ainsi que pour inciter les participants à agir pour trouver des solutions et impliquer tout le monde.

Traduit de l’anglais.

Source : UN News.