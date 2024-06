Mission d’affaires tunisienne au salon Batimat à Paris  

Une mission d’affaires sera organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), en collaboration avec la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI) et Promosalons, se rendra au Batimat, le salon multi-spécialiste et international du secteur de la construction, prévu du 30 septembre au 3 octobre 2024, au Paris Expo Porte de Versailles.

Batimat réunira fabricants et fournisseurs de matériaux et de solutions, organisations professionnelles et institutionnelles et entreprises de services pour exposer ou valoriser leurs dernières propositions et innovations auprès des opérateurs internationaux : distributeurs, prescripteurs (architectes, aménageurs, installateurs) et professionnels de la mise en œuvre.

Plus de 88 000 professionnels sont attendus, avec plus de 1 300 exposants parmi lesquels des fabricants et fournisseurs de matériaux et de solutions.