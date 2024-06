Tunisie : le service de la dette extérieure s’est accru de 91,3% au 10 juin 2024

Les avoirs nets en devises de la Tunisie se sont établis à 23,3 milliards de dinars, soit 107 jours d’importations, au 14 juin 2024, contre 22,7 milliards (98 jours d’importations) un an plus tôt.

Selon les indicateurs monétaires et financiers publiés récemment par la Banque centrale de Tunisie (BCT), cette hausse a été favorisée par la hausse des recettes touristiques et des revenus du travail cumulés qui se sont établis respectivement à 2,3 milliards au 10 juin 2024 (en hausse de 7,2% par rapport à la même période de l’année dernière) et 3,1 milliards (en hausse de 3,5%).

Le service de la dette extérieure, quant à lui, s’est accru de 91,3%, passant de 3,8 milliards de dinars le 10 juin 2023 à 7,3 milliards le 10 juin 2024.

La BCT a également fait état d’une hausse de 29% de l’encours des bons du Trésor à court terme, à 10,3 milliards de dinars, contre une baisse de 5,9% de l’encours des bons du Trésor assimilables, à 15,9 milliards de dinars.