Rencontre à Paris avec Fathi Ben Haj Yahia

Dans le cadre de la célébration de son 50e anniversaire, la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR, ancienne Union des travailleurs immigrés tunisiens, Utit), organise une rencontre avec Fathi Ben Haj Yahia, figure reconnue du milieu littéraire et de la société civile tunisienne.

La rencontre aura lieu à Paris, jeudi 27 juin 2024, de 18 à 22 heures, au Maltais Rouge (40, rue de Malte 75011 Métro République).

Ancien prisonnier politique, Fathi Ben Haj Yahia a pris ses distances avec le microcosme partidaire tunisien sans jamais rompre les amarres avec l’engagement démocratique. Homme d’idées avant tout, il est membre fondateur d’une des associations qui comptent aujourd’hui dans l’espace intellectuel tunisien : Nachaz-Dissonances.

Né en 1953, Fathi Ben Haj Yahia a été condamné par contumace à deux ans de prison pour appartenance au mouvement Perspectives Tunisiennes – El Amel Ettounsi. Arrêté le 20 mars 1975, il a été jugé à cinq ans et demi de prison pour atteinte à la sûreté de l’Etat, appartenance à une organisation non reconnue et traversée illégale des frontières. Cette expérience est l’objet de son premier livre en arabe ‘‘El Habs Katdhab’’ (2009) traduit en français sous le titre ‘‘La gamelle et couffin’’ (2010). Ce livre revêt aujourd’hui une grande actualité alors que des dizaines d’activistes politiques, de militants des droits et de journalistes sont sous les verrous.

Dans « Quiproquo » , son second livre paru en 2018, l’auteur tourne en dérision les maîtres à penser et figures emblématiques de la scène politique tunisienne.

Écrivain, Fathi Ben Haj Yahia se distingue par une écriture où la dérision est érigée en style pour aborder les questions les plus graves.

Traducteur, il campe depuis longtemps sur un entre deux rives qui nous le rend si proche. Et pour cause, il a vécu en France à deux époques : avant la prison et après.

Pour la FTCR, il fait partie des figures familières qui sont autant de repères de la mémoire cinquantenaire de cette association tunisienne en France.

La rencontre sera animée par un de ses amis les plus proches, Hichem Abdessamad, un ancien de la FTCR, avec la participation de sa traductrice Hajer Bouden.