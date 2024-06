Le Comesa lorgne les investisseurs tunisiens

Tunis accueillera le 27 juin 2024 – et pour la première fois – le Comesa Investment Forum (CIF) dans le but de faire progresser le commerce et l’investissement dans les pays membres de ce groupe régional regroupant les pays de l’Afrique orientale et australe, et dont la Tunisie est membre depuis 2018.

Organisé par la Comesa Regional Investment Agency (RIA), ce forum verra la participation de plus de 150 participants, dont de hauts fonctionnaires du secrétariat du Comesa, dont le secrétaire général adjoint pour les programmes, l’ambassadeur Dr. Mohamed Kadah, et les chefs de 21 agences de promotion des investissements des États membres du Comesa, des chefs d’associations professionnelles, des chefs d’entreprise et des investisseurs de divers secteurs stratégiques en Tunisie et dans toute la région, lit-on dans un communiqué de presse du Comesa RIA.

L’édition de cette année se déroule dans un contexte important, la Tunisie ayant rejoint le Comesa en juillet 2018, offrant une porte d’entrée stratégique vers le vaste marché de la région. Le thème de cette année, ‘‘Libérer le potentiel : commerce et investissements transfrontaliers’’, souligne la nécessité pour les décideurs politiques et ceux du secteur privé de collaborer plus étroitement et de prendre des mesures décisives pour faire progresser et accélérer le développement dans la région en améliorant les investissements et les flux commerciaux transfrontaliers.

Le forum est un rassemblement interentreprises (B2B) et gouvernement-entreprises (B2G), réunissant des décideurs politiques de premier plan, des capitaines d’industrie, des financiers, des industriels majeurs et des investisseurs de toute la région du Comesa, en se concentrant sur les secteurs stratégiques, à savoir l’agroalimentaire, la pharmacie, les énergies renouvelables, l’informatique, entre autres.

CIF 2024 vise à mettre en lumière les diverses opportunités commerciales dans les États membres du Comesa encourageant le commerce et les investissements transfrontaliers. Il favorise un environnement dans lequel les chefs d’entreprise de la région peuvent explorer et saisir ces opportunités.

Le Comesa, la plus grande communauté économique régionale d’Afrique, comprend 21 États membres avec une population de plus de 640 millions d’habitants et un PIB combiné de 1 000 milliards de dollars.

«Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) est à l’avant-garde de la promotion de l’unité économique à travers l’Afrique», a déclaré Heba Salama, Pdg de la Comesa RIA. «Je voudrais encourager à la fois nos agences de promotion des investissements du Comesa et les principaux investisseurs et entreprises tunisiens à discuter et à explorer des transactions commerciales et d’investissement conjointes», a-t-elle ajouté.

«Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les chefs d’entreprise et les investisseurs pour favoriser une croissance économique robuste et une coopération régionale», a-t-elle encore déclaré.

Lors du FIC 2024 , des chefs d’entreprise et des investisseurs tunisiens s’entretiendront avec de hauts responsables des agences de promotion des investissements du Comesa pour en savoir plus sur les différents services offerts par le secrétariat du groupement régional et ses institutions pour faciliter le commerce et les investissements.

D’après Tap.