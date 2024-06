Clôture du premier concours de chant chinois de Tunisie

Dix-sept amateurs de langue et de musique chinoises de Tunisie ont participé mercredi 19 juin 2024 à la finale du premier concours de chant chinois organisé à Tunis. (Photo d’Adel Ezzine/Xinhua)

Les participants ont interprété des chansons pop chinoises et des opéras de Pékin lors de cet événement de deux heures organisé par l’ambassade de Chine en Tunisie et organisé par l’Institut Confucius de l’Université de Carthage, à Tunis.

Ilhem Motamri, professeur de chinois et chanteuse amateur, a remporté le championnat du groupe adulte avec sa performance de «Chess Piece». Elle a déclaré qu’elle avait commencé à enseigner le chinois en 2004 et qu’elle pratiquait depuis lors le chant chinois. Elle pensait qu’une chanteuse tunisienne maîtrisant les chansons chinoises pourrait susciter la curiosité de son entourage pour en apprendre davantage sur la langue et la culture chinoises, ce qui renforcerait les échanges bilatéraux.

Le gagnant du groupe juniors est Zeineb Akili, une étudiante de 17 ans qui a interprété la chanson pop «Falling into the Light of Life» en chinois. «Si vous aimez vraiment cette langue, il vous suffit de ressentir les émotions cachées dans les chansons, puis vous pourrez la chanter facilement», a déclaré Akili, qui a commencé à étudier le chinois il y a deux mois.

Ahlem Ben Soussia, inspectrice et coordinatrice de la langue chinoise au ministère de l’Éducation, a déclaré que cet événement encouragera les étudiants tunisiens à étudier la langue chinoise et à découvrir la musique chinoise.

D’après Xinhua.