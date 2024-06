Présidence-Tunisie : Le ministre des Affaires religieuses limogé

Le ministre des Affaires religieuses Brahim Chaïbi vient d’être limogé annonce un communiqué publié cet après-midi par la présidence de la république.

Cette décision a été prise, ce vendredi 21 juin 2024, par le président de la république Kaïs Saïed, indique le communiqué de Carthage sans donner plus de détails.

On sait toutefois que le ministre a été fortement critiqué après le décès de 35 pèlerins tunisiens (dont 5 faisant partie de la délégation officielle et trente qui se sont rendus en Arabie saoudite via des visas touristiques), annonce faite par le ministère des Affaires étrangères, sachant que 13 autres tunisiens sont actuellement hospitalisés dans les hôpitaux saoudiens.

Pendant ce temps là, le ministère des Affaires religieuses ne s’est pas vraiment exprimé sur ce drame et a préféré continuer à publier les photos et les activités du ministre Brahim Chaïbi en Arabie Saoudite, notamment « le prix saoudien de l’excellence pour services aux pèlerins » qu’il a reçu il y a quelques jours.

Ce vendrdi, Brahim Chebbi s’est exprimé dans une déclaration à la Radio Nationale sur le bilan des pèlerins tunisiens décédés à La Mecque, en indiquant que celui-ci s’est alourdi à 49 morts au 21 juin, dont 5 faisant partie de la délégation officielle et 44 avec un visa touristique, a-t-il dit.

Y. N.