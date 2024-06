Festival de la créativité italienne à Tunis

Pendant dix jours, du 26 juin au 6 juillet 2024, la vie culturelle de Tunis sera très animée, avec divers contenus, allant de l’architecture à la mode, en passant par le design, le cinéma, le théâtre, les arts visuels, l’histoire, l’archéologie et l’artisanat italiens. Le Festival de créativité italienne ‘In Situ – Tunis’ vise à mettre en valeur la capacité de l’Italie de combiner tradition et innovation.

Ce festival est organisé par l’ambassade d’Italie en Tunisie en collaboration avec l’Institut culturel italien et en synergie avec un groupe d’institutions, d’artistes et d’entreprises italiennes.

L’objectif est – selon les mots de l’ambassadeur italien, Alessandro Prunas – «de créer un dialogue ouvert, innovant et interactif entre les expressions les plus significatives de la créativité italienne et tunisienne et certains des espaces publics et lieux emblématiques et les plus importants de la ville ​​de Tunis, à travers un programme d’activités et d’événements pour stimuler la réflexion sur les liens entre nos pays, nos traditions et nos peuples».

En collaboration avec le Musée national du cinéma de Turin, Rai Cinema et Gold, le projet «Visioni» permettra au public de s’immerger dans les lieux emblématiques de la ville de Tunis, rapprochant réalisateurs et exploitants italiens et tunisiens grâce à la réalité virtuelle.

Le Festival sera également un hommage à la musique italienne avec plusieurs concerts comme celui de Paolo Fresu – l’un des trompettistes de jazz italiens les plus célèbres au monde – le 26 juin, deux soirées de musique classique avec l’équipe de l’Opéra de Tunis et la collaboration de la réalisatrice Nicoletta Conti au Palais Ennejma Ezzahra de Sidi Bou Said, le 28 juin («La musique d’opéra rencontre la chanson napolitaine») et à la Cité de la Culture, le 30 juin («Le grand cinéma italien en concert») et un concert jazz du Giovanni Falzone Trio, le 29 juin, au Palais Khaznadar dans le quartier Halfaouine, créé en collaboration avec la direction générale de la Diplomatie publique du ministère italien des Affaires étrangères et européennes et la Fondation Musica per Roma.

La mode italienne aura également son espace au Presbytère de Santa Croce avec la magnifique exposition «Fashion Frames», organisée par Stefano Dominella, président d’honneur de la Maison Gattinoni, qui racontera l’histoire de l’union entre le cinéma et la mode des années 1950 à aujourd’hui à travers 32 robes conçues par des stylistes célèbres et des ateliers historiques.

Le cinéma sera un élément important du Festival avec l’initiative «Écrans italiens – Nouveau cinéma italien à Tunis», promue en collaboration avec la direction générale du cinéma et de l’audiovisuel du ministère des Affaires culturelles, avec le soutien organisationnel de Cinecittà.

Du 4 au 6 juillet, au MadArt de Carthage, le public tunisien aura l’occasion d’assister aux projections de 4 des films italiens les plus importants de la dernière saison. Le réalisateur Paolo Genovese sera à Tunis le 4 juillet pour présenter ‘‘Le premier jour de ma vie’’, en compagnie de Roberto Stabile, créateur et directeur du projet ItalianScreens, pour promouvoir tout ce que l’Italie peut offrir en termes d’incitations fiscales et de fonds pour soutenir coproduction et distribution.

L’événement se poursuivra avec la projection, le 5 juillet, de ‘‘La Chimère’’, d’Alice Rohrwacher, le 6 de ‘‘Mary and the Midnight Spirit’’, exemple de la grande école italienne du cinéma d’animation, et de ‘‘Gloria !’’ de Margherita Vicario.