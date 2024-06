Tunisie : Abir Moussi devant le juge d’instruction ce mercredi

La présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi devra comparaître demain, mercredi 26 juin 2024, devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis, et ce, dans le cadre de deux affaires.

C’est ce qu’a annoncé son Comité de défense, ce mardi 25 juin, en précisant que la première affaire concerne la plainte déposée par l’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et dans laquelle Abir a fait l’objet d’un mandat de dépôt en février dernier.

Quant à la deuxième affaire, il s’agit de plaintes déposées par l’antenne tunisienne de «l’Union de Qaradawi» ajoute le Comité de défense qui dénonce les poursuites engagées contre Abir Moussi « sur la base de plaintes déposées par une organisation étrangère qui promeut une idéologie obscurantiste hostile au système éducatif civil et au Code du statut personnel et qui est liée aux crimes terroristes dans le monde et impliquée dans le dossier de déportation vers des foyers de conflits« , lit-on dans le communiqué.

Y. N.