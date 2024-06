Le Conservatoire national de musique de Tunis a déploré le décès, ce mercredi 26 juin 2024, du Professeur de musique et violoniste Riadh Harrar.

De nombreux artistes et musiciens ont déploré le décès de Riadh Harrar et ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt, à l’instar de la musicienne et cheffe d’orchestre tunisienne Amina Srarfi.

Riadh Harrar (fils du producteur Feu Habib Harrar) a été accompagné à sa dernière demeure ce mercredi au cimetière du Jellaz.

Y. N.