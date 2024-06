Sadok Hammami à la tête de de l’Institut de presse et des sciences de l’information

Dr. Sadok Hammami professeur de l’enseignement supérieur été élu, mercredi 26 juin 2024, en tant que directeur de l’Institut de presse et des sciences de l’information (Ipsi)..

Maître de conférences à l’IPSI, Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication (Université Stendhal-Grenoble III) et ancien Directeur du Centre Africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs (CAPJC), Sadok Hammami succède ainsi à Hamida El Bour.

De nombreux journalistes ont félicité Dr Hammami, spécialiste en communication et en relations publiques est également, auteur de plusieurs ouvrages sur les médias en Tunisie, et lui ont souhaité succès et réussite dans ses nouvelles fonctions.

Y. N.