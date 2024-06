Décès de Mourad Karrout : L’enterrement aura lieu samedi à Sousse

L’artiste et homme de théâtre Mourad Karrout, qui a tiré sa révérence ce vendredi 28 juin 2024, sera accompagné à sa dernière demeure demain samedi au cimetière Souisse à Sousse.

C’est ce qu’annoncent ses proches en précisant que les funérailles auront lieu depuis son domicile situé à la rue des Trocadéro et que l’enterrement est prévu après la prière d’El-Dhohr.

Mourad Karrout, qui a à son actif plus de 63 pièces de théâtre, a débuté sa carrière théâtrale avec la pièce “Mnamet Ateres” en 1962 et son aventure dans la mise en scène a commencé en 1986.

Il a également contribué à plusieurs représentations à la télévision et au cinéma à travers, notamment des feuilletons et des séries dramatiques dont “Gamret sidi Mahrous”, “Hkayet Abdelaziz El Aroui” “Warda” et le célèbre sitcom “Choufli Hal”.

