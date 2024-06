Gammarth : Arrestation de cinq gardiens de parking pour fraude

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation de cinq gardiens de parkings à Gammarth (banlieue nord de Tunis) pour délits de fraude.

Une campagne sécuritaire ciblant principalement la zone touristique de Gammarth a été menée par la police judiciaire de La Marsa dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et touristique en vue de garantir le respect des lois et règlements en vigueur, indique la DGSN.

Ce qui a permis à la police d’arrêter cinq gardiens de parking qui ont frauduleusement majoré les frais de stationnement, (les fixant à 5 dinars au lieu du tarif municipal officiel de 3 dinars), précise la même source en ajoutant que des représentants légaux d’hôtels et de boîtes de nuit ont également été convoqués et rappelés à l’obligation de sensibiliser leurs employés au respect des lois et règlements en vigueur.

La Direction de la sûreté nationale a par ailleurs indiqué que des campagnes similaires se poursuivent dans la zone et dans d’autres régions du pays.

Y. N.