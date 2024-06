La France accorde une aide financière à la Tunisie

L’Agence française de développement (AFD) a accordé à la Tunisie deux prêts d’une valeur de 130 millions d’euros et deux subventions d’une valeur de 7 millions d’euros pour les petites et moyennes entreprises, l’amélioration des services d’assainissement dans les quartiers populaires, l’éducation et le sport.

Les quatre conventions financières ont été signées au Palais du Gouvernement de la Kasbah, jeudi 27 juin 2024 par le ministre de l’Economie et de la Planification, Feryel Ouerghi Sebai, et le directeur général de l’AFD, Rémi Rioux.

Un prêt de 80 millions d’euros servira à soutenir les PME, tandis qu’un prêt de 50 millions d’euros servira au programme national d’assainissement des quartiers populaires.

Un premier prêt de 6 millions d’euros soutiendra une série de projets dans le domaine de l’éducation et du sport, tandis qu’un second apportera un soutien technique au projet de réhabilitation des quartiers populaires.

La ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui Mahdaoui, a souligné l’importance de ces accords. En particulier, dans le domaine de l’assainissement, l’accord couvre les quartiers populaires de tout le pays où vivent plus de 200 000 familles.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Gueddiche, a expliqué que l’accord dans les secteurs du sport et de l’éducation comprend des travaux de rénovation des infrastructures olympiques et de 100 établissements scolaires.