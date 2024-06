Nabta accompagne les projets pro-nature au sud de la Méditerranée

Dans le deuxième plus grand hotspot de biodiversité mondial, le programme Nabta lance sa deuxième édition pour accompagner 25 porteurs de projets pro-nature, issus de 5 pays du sud de la Méditerranée: Algérie, Égypte, Liban, Maroc et Tunisie.

Programme d’accompagnement conçu pour mobiliser autour des défis environnementaux majeurs, Nabta vise à rassembler des acteurs qui ont pour motivation commune de changer et préserver la biodiversité.

En raison de sa position géographique, la rive sud du bassin méditerranéen bénéficie de riches écosystèmes terrestres et aquatiques, abritant une diversité d’espèces endémiques. Cependant, ces écosystèmes sont menacés par une augmentation des pressions extérieures, mettant en péril leur équilibre ainsi que celui des populations locales.

La désertification, la dégradation des sols, la perte de biodiversité et la pollution sont autant de fléaux qui compromettent la résilience des écosystèmes naturels de la région.

Transition vers une économie favorable à la nature

Dans un contexte marqué par la diminution de la biodiversité et l’aggravation des impacts du changement climatique, le Campus AFD et Inco prolongent leur union dans cette seconde édition pour accompagner 25 porteurs de projets pro-nature, issus de 5 pays (Algérie, Égypte, Liban, Maroc et Tunisie).

Ce programme vise à soutenir une diversité d’acteurs francophones, qu’ils soient entrepreneurs ou intrapreneurs (administrations publiques, collectivités locales, ONG, universités, etc.).

Les projets sélectionnés devront avoir un impact positif sur la biodiversité et sa préservation, et ce, dans divers secteurs d’activité tels que les médias, les industries culturelles et créatives, les villes durables, les industries, etc.

À la suite de la phase d’appel à candidature, se terminant le 1er septembre 2024, et de la phase de sélection, les candidats sélectionnés seront amenés à se rencontrer et à échanger dès octobre avant d’entamer les workshops et coachings de novembre 2024 à juillet 2025, à raison d’environ 4h d’accompagnement collectif par semaine.

Un accompagnement transdisciplinaire

Indépendamment de la protection des ressources naturelles et la réduction des impacts environnementaux négatifs, le programme d’accompagnement vise à transmettre aux participants les clés nécessaires à la compréhension liée à la restauration de la biodiversité. Au-delà de l’acquisition de connaissances, les participants seront amenés à se positionner eux-mêmes en tant que porte-parole des enjeux environnementaux actuels.

Ils seront mis au défi de repenser leurs modèles économiques, d’accélérer leurs projets, de mettre en place une méthodologie de mesure d’impact cohérente et de renforcer leurs compétences numériques. Ces défis seront abordés à la fois de manière individuelle et collective.

À la suite de ces 9 mois d’accompagnement en ligne, les participants seront conviés à se rendre à Tunis pour une période de 6 jours, offrant ainsi une opportunité de (re)connexion à soi, aux autres, à la nature et à la créativité. Le séjour se conclura par une exposition finale mettant en valeur les projets développés et le chemin parcouru.

