Révolution et éthique de la dignité selon Fathi Triki    

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït Al-Hikma, a organisé, le mardi 25 juin 2024, à son siège à Carthage-Hannibal, une rencontre consacrée à la présentation de l’ouvrage de l’académicien Pr Fathi Triki (2e à partir de la gauche), intitulé ‘‘Ethique de la dignité. Révolution et vivre-ensemble’’.

Les professeurs Jaleleddine Saïd et Mehdi Mabrouk, qui ont assuré la présentation, ont exposé les visées de cet ouvrage dans lequel le Pr Triki met en lumière les problématiques et les crises qui sont en train de transformer notre présence au monde.

Par présence, l’auteur entend la capacité proprement humaine à s’inscrire dans le temps et à affirmer une nouvelle éthique de la vie. Or, le propre de cette capacité serait de valoriser l’humain pour le distinguer de son dehors, le mettre en coexistence, dans une relation de proximité avec l’autre.

Une philosophie du vivre ensemble nécessite la mise en chantier d’un certain nombre de concepts avoisinants pour qu’elle soit recevable sans parti-pris mais aussi sans malentendu.

Dans un premier temps, les fondements éthiques et philosophiques du vivre ensemble sont examinés. Puis, l’auteur montre que le vivre ensemble se fait, dans la nature comme dans la société, sous l’ordre de l’hostilité, et il se penche, par la suite, sur les conditions du vivre ensemble dans l’hospitalité et la paix.

La question de la dignité est évoquée, à la fin de l’ouvrage, comme garant de toute forme de citoyenneté, pacifique et militante, qui octroie au vivre ensemble toutes les qualités de l’humain. L’objectif final des révolutions serait, de ce fait, «le vivre-ensemble dans la dignité».