En grève de la faim, Bhiri devra comparaître devant la justice le 2 juillet

L’ancien ministre et dirigeant du parti islamiste Ennahdha, Noureddine Bhiri, qui est entré en grève de la faim hier, devra comparaître devant la justice le 2 juillet 2024, annonce son épouse, l’avocate Saïda Akremi.

Noureddine Bhiri devra être entendu par la chambre criminelle du tribunal de Tunis dans le cadre d’une affaire instruite sur la base d’une publication sur les réseaux sociaux et dans laquelle il est accusé « d’attentat visant à changer la structure de l’État, inciter les habitants à s’attaquer les uns les autres et à provoquer des troubles« . Accusations que le concerné et ses avocats rejettent en affirmant par ailleurs que ladite publication « n’a jamais existé ».

Rappelons aussi que le dirigeant nahdhaoui avait été arrêté, le 13 février 2023, lors d’une descente policière effectuée à son domicile et a affirmé avoir été violemment agressé lors de son interpellation.

Il a, par ailleurs, entamé une grève ouverte de la faim vendredi 28 juin, afin de dénoncer le silence du ministère public concernant les plaintes qu’il a déposées contre des agents de police « pour torture et mauvais traitement », précise son avocat Saber Laabidi.

