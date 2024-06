Poursuite de la hausse des températures sur le territoire tunisien

La canicule estivale s’installe en Tunisie et les températures devraient poursuivre leur hausse jusqu’au lundi 1er juillet 2024, dépassant les moyennes saisonnières principalement dans le sud et l’ouest du pays avec des maximales comprises entre 37°c et 45°c.

C’est ce qu’a indiqué samedi 29 juin l’Institut national de météorologie (INM), ajoutant que les maximales devraient atteindre 47°C dans le sud-ouest, tandis qu’elles se situeront entre 31°C et 36°C à l’extrême nord et sur les côtes est.

Des températures caniculaires sont attendues le 1er juillet dans le centre et le sud ainsi que dans certaines zones du nord-ouest, bien au-dessus des normales saisonnières (+9°c à 14°c).

Les températures maximales les plus élevées de 40°c à 47°c seront enregistrées, atteignant 49°c dans le sud-ouest avec les vents du sirocco.

Des températures maximales de 28°C à 33°C devraient être signalées dans les régions côtières du nord. Les températures devraient baisser progressivement à partir de mardi.