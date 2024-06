Vent de panique chez les démocrates après le débat Biden-Trump

Fatigué, visage livide, trébuchant sur des phrases, manquant de précision dans ses réponses, le président américain Joe Biden qui brigue un second mandat a fait très mauvaise impression lors du premier duel télévisé qui l’a opposé dans la soirée du jeudi 27 juin 2024 à son rival républicain Donald Trump sur CNN. Ce qui est de nature à inquiéter davantage son camp qui déjà n’était pas rassuré suite aux troubles de mémoire de Biden qui ont marqué les derniers mois. Son remplacement au sein du camp démocrate n’est plus un tabou sauf que Joe n’entend pas lâcher le morceau.

Imed Bahri

Le New York Times a décrit le président américain en exercice, lors du premier débat télévisé avec son rival républicain Donald Trump, comme «fragile et hésitant d’une manière qui a semé la panique dans les rangs du parti démocrate» alors que les appels à le remplacer pour l’élection présidentielle se multiplient.

Dans une analyse du débat, Peter Baker a affirmé que le président Biden espérait donner un nouvel élan à sa campagne électorale en acceptant un débat près de deux mois avant de recevoir officiellement l’investiture démocrate. Cependant, ses performances sporadiques et décousues jeudi soir ont provoqué un état de consternation parmi les démocrates qui ont rouvert le débat sur sa candidature ou non aux élections présidentielles.

Pendant 90 minutes, Biden avec sa voix rauque a eu du mal à présenter ses positions et à affronter la performance brutale et malhonnête de Donald Trump qui a soulevé des doutes sur la capacité de l’actuel président à mener une campagne forte et compétitive dans les mois restant à concourir pour l’élection présidentielle de novembre. Au lieu de dissiper les doutes sur son âge et sur le fait qu’il constitue un obstacle à un second mandat présidentiel, Biden a accru les inquiétudes à cet égard.

Appels au président pour qu’il se retire

Les démocrates qui défendaient le président et sa capacité à assumer un second mandat, y compris des membres de son administration, ont échangé des appels et des SMS paniqués quelques minutes après le début du débat alors qu’il devenait évident que Biden n’était pas assez tranchant. Désespérés, certains ont eu recours aux réseaux sociaux tandis que d’autres se demandaient s’il n’était pas trop tard pour le convaincre de se retirer et de laisser l’arène à un candidat plus jeune tandis que d’autres encore ont exprimé leur choc.

«Biden fera face à des appels croissants à démissionner», a déclaré un démocrate de longue date, ajoutant: «Joe a beaucoup d’amour parmi les démocrates mais cet amour s’est tari.» Ce stratège démocrate qui avait soutenu Biden avec enthousiasme explique: «Les partis politiques existent pour gagner les élections et l’homme qui était sur scène ne peut pas gagner. La peur de Trump a supprimé les critiques à l’égard de Biden mais ces craintes sont désormais ce qui alimentera les appels au président pour qu’il se retire.»

Un groupe de représentants démocrates à la Chambre des représentants a déclaré avoir suivi le débat, et l’un d’eux a déclaré, sans révéler son identité, que le débat avait été un désastre pour Biden. Il a ajouté que les membres du groupe discutaient entre eux d’un nouveau candidat à la présidentielle. Ce n’est plus un tabou.

Mark Boyle, un important donateur de Biden et du Parti démocrate, a déclaré qu’après le débat, le président devrait se demander s’il est le candidat le plus fort: «Avons-nous le temps pour placer un candidat fort?», s’est-il interrogé, ajoutant qu’il n’avait pas encore demandé au président de se retirer. Boyle ne cache pas son inquiétude: «La direction du Parti démocrate a la responsabilité de se rendre à la Maison Blanche et de transmettre clairement ce que pensent les Américains car la démocratie est en jeu ici et nous nous sentons tous nerveux.»

Le NYT explique que l’objectif de Biden en acceptant le débat télévisé plus tôt que la date habituelle des élections présidentielles américaines était de remodeler le message en sa faveur et d’amener les Américains à choisir entre lui ou un criminel reconnu coupable qui détruirait la démocratie si on lui en donnait une seconde fois l’occasion.

Nommer un d’autre avant qu’il ne soit trop tard

Cependant, Biden a quitté le studio de CNN à Atlanta face à un référendum sur lui-même et ses capacités dans un débat qui résonnera pendant des jours. Trump a semblé gérer la discussion sans aucun problème et est passé d’un mensonge à l’autre sans faire face à aucune contestation de la part du président.

«La vérité est que si Joe Biden devait démissionner, il l’aurait fait depuis longtemps», a déclaré Symone Sanders, ancienne porte-parole en chef et conseillère principale de la vice-présidente Kamala Harris. «Ce n’est pas mon opinion, c’est la vérité. Non, il ne démissionnera pas le lendemain matin. Il est le candidat et un certain nombre de démocrates viendront le défendre dans les prochains jours.»

La campagne de Biden a d’ailleurs envoyé Kamala Harris sur CNN pour défendre le président où elle a admis que c’était «un démarrage lent et c’est clair pour tout le monde». Elle a déclaré que Biden avait montré qu’il était capable d’assumer ses responsabilités grâce à ses nombreuses réalisations pour les Américains: «Joe Biden avec qui je travaille tous les jours est quelqu’un qui a travaillé d’une manière qui amène les gens vers le bureau ovale.»

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui est le candidat probable pour remplacer Biden et non pas Harris, a exclu l’idée d’une démission du président et a déclaré: «Je ne tournerai jamais le dos à Joe Biden et je ne connais pas de démocrate dans mon parti qui le fera surtout après ce soir.» Mais cela n’a pas arrêté les spéculations, comme l’a écrit Andoro Yang, qui s’est présenté contre Biden en 2020, sur les plateformes de médias sociaux: «Les gars, les démocrates devraient nommer quelqu’un d’autre avant qu’il ne soit trop tard.»

Van Jones, un ancien collaborateur de l’administration de Barack Obama, s’attendait à un retour des discussions sur le remplacement de Biden et a déclaré: «Plusieurs personnes s’attendent à emprunter une voie différente.» Le débat a éclaté directement sur les réseaux sociaux où l’anti-Trump Mike Murphy a écrit: «Désolé, je voterai pour le président Biden, mais c’est un désastre jusqu’à présent.»

«C’était pire que ce que les gens imaginaient», a déclaré Alyssa Farrah Griffin, ancienne assistante de Trump à la Maison Blanche.

Il n’écoute personne sauf son épouse

Le NYT a déclaré que le jugement sur la performance de Biden s’étendait en dehors de la classe politique. En quelques heures de discussion, les prédictions de candidature de Biden sont tombées sur le site Predict. org qui est un site de paris en ligne spécialisé dans les paris politiques. Les chances de Biden d’être le candidat du Parti démocrate sont tombées à 60%, en baisse de 26% ce qui signifie que les parieurs ont 60% de chances de le désigner malgré sa victoire à toutes les primaires et sans concurrent au sein du parti.

Il faut savoir qu’il n’existe aucun précédent dans lequel un candidat décide de quitter tardivement la course électorale et il n’existe aucun consensus sur ce qui se passerait si Biden décidait de se retirer. Avant le débat, les démocrates imaginaient des scénarios dans lesquels des chefs de parti tels que Chuck Schumer, sénateur de New York, l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et James Kilburn de la Caroline du Sud pourraient intervenir auprès de Biden. Aujourd’hui, rien n’indique que l’un d’entre eux ait accepté de le faire.

D’autres ont déclaré que le remplacement du président était trop tardif soulignant que Biden est arrogant et têtu et que c’est lui qui a insisté sur le fait qu’il était la personne qualifiée pour vaincre Trump. Il n’écoute personne sauf son épouse Jill Biden qui a soutenu sa candidature à un second mandat.