Ahmed El-Ghandour, le youtubeur le plus influent dans le monde arabe

De 120 vues pour sa toute première vidéo sur youtube, il est passé à plus de 2 milliards de vues avec le plus grand programme au Moyen Orient : le jeune égyptien Ahmed El-Ghandour qui a commencé en tant que youtubeur en solo dispose aujourd’hui de toute une ruche au grand complet autour de lui (auteurs, producteurs, monteurs,…) devenant le créateur de contenu le plus suivi partout dans le monde.

Invité de la 24e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, Ahmed El-Ghandour a, lors d’une conférence sur «La célébrité dans l’espace numérique et son impact sur l’opinion publique», parlé de son idée devenue un projet par lequel il a signé le début d’un parcours jalonné depuis 2014 d’un succès phénoménal.

Devant un parterre d’académiciens, d’universitaires, de journalistes et de jeunes de tous bords, dont plusieurs de ses followers en Tunisie, il a parlé de son rêve et de ses ambitions : un contenu spécifique à l’enfance arabe sous forme de cartoon, une idée qui germe et qui nécessite réflexion en concertation avec les spécialistes et les experts, a-t-il dit.

Au moment où le phénomène des influenceurs et des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, apparu un peu partout dans le monde depuis 2011, fait polémique, le programme d’Al-Daheeh est conçu, dit-il, à partir de cette devise «la perception c’est la réalité» : l’histoire, la science, le nucléaire, la physique, la terre… tout ce qui façonne notre environnement, qui guide nos vies et trace nos voies et qui n’est pas assez visible. Pour lui, ce sont ces questions profondes et élémentaires qu’il tente de vulgariser et de transmettre avec ironie et humour.

Partant de sa propre expérience, il a déclaré : «Mon objectif n’est ni de me placer en leader d’opinion ni en réformateur ni d’ailleurs en influenceur classique mais de présenter un contenu original, ludique, innovant avec humour sur un sujet particulier qui touche de près ou de loin».

Ahmed El-Ghandour alias «Al-Daheeh» (c’est-à-dire le bon élève, dit-il) ne cache pas son ambition d’élargir à chaque fois le nombre de ses followers, car ce qui le motive à chaque fois c’est d’élaborer de nouveaux concepts à même de créer un impact positif. Plus important encore, l’impact ne réside pas dans le nombre lui-même mais le nombre est révélateur de l’attractivité et de l’intérêt des histoires et des récits présentés.

L’influenceur a mis l’accent sur l’importance de la narration pour créer un impact, susciter l’empathie et attirer l’attention et le soutien pour n’importe quelle cause. D’où le recours par exemple au rédacteur en chef Ahmed Majdi Rajab, spécialiste du monde arabe, pour donner de son expertise au récit sur les questions impliquant cette région du monde.

Al-Daheeh a pu devenir au bout de quelques années l’un des créateurs de contenu arabe les plus suivis, choisi dans la liste des «leaders de la jeunesse arabe» qui célèbre les réalisations de la jeunesse dans notre région. Il a été également classé parmi les personnes les plus influentes du monde arabe en 2018 et a été sélectionné pour le prix mondial IBC 2019 des jeunes les plus influents dans les médias.

Diplômé de l’Université américaine du Caire, il a réussi à gagner en popularité pour devenir une célébrité. N’est il pas vrai qu’à chaque époque une star et à chaque star son public?

D’après Tap.