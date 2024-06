Ouverture du Festival de la créativité italienne en Tunisie

L’exposition «Photogrammes de la mode italienne», conçue et organisée par Stefano Dominella, a été a été inaugurée, jeudi 26 juin 2024. Elle a enchanté les invités au Presbytère de Santa Croce, à Tunis, qui a été rénové grâce aux fonds de l’Agence italienne de coopération au développement (Aics Tunisi).

Cette initiative a impliqué, aux côtés de l’ambassade d’Italie à Tunis, l’Institut culturel italien, divers partenaires institutionnels, artistes et entreprises italiennes. Elle vise à mettre en valeur, pendant dix jours, la capacité de l’Italie à allier tradition et innovation dans différents domaines artistiques, en étroite collaboration avec des amis tunisiens.

Grand succès, également, au cours de la même soirée, pour le concert de jazz du trompettiste Paolo Fresu ayant formé un quatuor pour le projet «Visioni», en collaboration avec le Musée national du cinéma de Turin, Rai Cinema et Gold, qui réunit des réalisateurs et opérateurs italiens et tunisiens.

L’objectif de cet événement, a expliqué l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, est de «créer un dialogue ouvert, innovant et interactif entre les expressions les plus significatives de la créativité italienne et tunisienne et certains des espaces et lieux publics emblématiques et les plus importants de la ville de Tunis, à travers un programme d’activités et d’événements pour stimuler la réflexion sur les liens entre nos pays, nos traditions et nos peuples».