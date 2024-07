Artemis Danza à Tunis avec ‘‘Être créatif – L’humanité en progrès’’

La compagnie italienne Artemis Danza est revenue à Tunis pour une série de performances intitulée «To Be Creative – Umanità in corso», chorégraphiée par Monica Casadei et inspirée de l’opéra.

Les représentations ont eu lieu du 28 au 30 juin 2024 dans le cadre du Festival de la créativité italienne In Situ – Tunis (26 juin – 6 juillet), organisé par l’ambassade d’Italie et l’Institut culturel italien de Tunis, en synergie avec des institutions, artistes et compagnies italiennes, dont diverses initiatives pour animer les rues et la vie culturelle de la capitale tunisienne, valorisant l’architecture, le design, le cinéma, le théâtre, les arts visuels, l’histoire, l’archéologie et l’artisanat italiens auprès du public tunisien, et à travers toutes ces expressions, mettre en exergue la capacité de toute l’Italie à allier tradition et innovation en étroite coordination.

L’initiative ‘‘To Be Creative – Humanity in progress’’ joué par les danseurs d’Artemis Danza est conçu comme une série d’actions performatives mélodramatiques dans le cadre évocateur du Presbytère de Santa Croce dans la Médina de Tunis.

L’idée de Monica Casadei est d’insérer la danse dans le lieu qui l’accueille et chaque représentation est une expérience unique. Un voyage, physique et métaphorique, parmi les nuances de l’être humain, un processus de découverte de ce qui suscite nos émotions les plus profondes. Un concept original, qui réinvente et transforme les chorégraphies et suggestions sonores pour ne faire qu’un avec le contexte qui l’entoure.

‘‘Être créatif – L’humanité en progrès’’ se concentre principalement sur un trait distinctif de la créativité italienne dans le monde: la musique liée au mélodrame, notamment grâce au chant d’opéra, classé patrimoine immatériel de l’Unesco.

Des pièces lyriques tirées d’opéras comme La Traviata, Le Barbier de Séville, Madame Butterfly et Turandot, ainsi que des compositions musicales contemporaines composées par Fabio Fiandrini et Luca Vianini accompagnent les chorégraphies de Monica Casadei.

La tournée en Tunisie d’Artemis Danza est réalisée avec le soutien de la Région Émilie-Romagne (Département de la Culture et de la Culture de l’Europe) et de la Fondation Ater.

D’après Ansamed.