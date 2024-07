Des étudiants italiens et tunisiens mettent en scène une pièce collective à Tunis

Dans le cadre du Festival de la Créativité italienne qui se déroule actuellement à Tunis, des étudiants italiens et tunisiens ont proposé un spectacle sur le mythe d’Énée et Didon.

‘‘Quart Hadasht, la nouvelle ville’’ est le fruit d’une collaboration entre l’Université de Bologne en Italie et l’Institut supérieur de musique de Tunis.

Le Festival de la Créativité, qui sera clôturé le 6 juillet, est organisé par l’ambassade d’Italie en Tunisie en collaboration avec l’Institut culturel italien et en synergie avec un groupe d’institutions, d’artistes et d’entreprises italiennes.

De nombreuses initiatives ont été promues pour valoriser l’architecture, la mode, le design, le cinéma, le théâtre, les arts visuels, l’histoire, l’archéologie et l’artisanat de l’Italie auprès du public tunisien.

L’objectif est, comme l’a expliqué l’ambassadeur italien Alessandro Prunas lors de l’ouverture du Festival, «de créer un dialogue ouvert, innovant et interactif entre les expressions les plus significatives de la créativité italienne et tunisienne et certaines des plus emblématiques et importantes de la ville de Tunis, à travers un programme d’activités et d’événements pour stimuler la réflexion sur les liens entre nos pays, nos traditions et nos peuples».