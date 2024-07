100 000 Tunisiens souffrent de la maladie cœliaque

En Tunisie, il y aurait 100 000 malades cœliaques, soit près de 1% de la population, mais les patients se plaignent du coût élevé des produits sans gluten nécessaire à leur alimentation.

Mouna Dakhlaoui, de l’Association tunisienne des malades cœliaques, a déclaré à l’agence de presse Tap en marge d’une opération de sensibilisation à La Marsa, dans la banlieue nord de Tunis, précisant qu’il s’agit d’une estimation, car seuls 25 000 cas ont été diagnostiqués mais il est presque certain que les coûts du diagnostic et d’un régime sans gluten obligent à revoir à la hausse le nombre de patients réels.

L’opération de sensibilisation de La Marsa a pour objectif de faire la lumière sur la maladie et de souligner l’importance d’un diagnostic précoce.

Le coût élevé des produits sans gluten est l’un des principaux défis auxquels les patients sont confrontés, outre le fait qu’ils ne sont pas couverts par l’assurance maladie.

La maladie cœliaque est provoquée par une réaction immunitaire à la consommation de gluten, nom générique des protéines présentes dans le blé, le seigle, l’orge et le triticale.

L’Association tunisienne de la cœliaque a pour objectif d’aider les patients à observer un régime sans gluten, de sensibiliser leurs familles et le public pour favoriser une meilleure compréhension de la maladie et défendre leurs intérêts auprès des industriels de l’agroalimentaire, des autorités et des assurances.

Un réseau de boulangeries sans gluten constitue un autre objectif, ainsi que le soutien à la création de tels projets dans les régions. L’association a réussi à créer deux boulangeries 100% sans gluten à Tunis et Djerba.