Modules solaires : le fabricant tunisien Ifrisol cible le marché américain

Ifrisol, un fabricant tunisien de modules solaires photovoltaïques, cible le marché américain en produisant des panneaux solaires avec des cellules provenant de fabricants asiatiques «non chinois». Et prévoit de démarrer ses ventes aux États-Unis d’ici fin 2024.

Laura Ramoul, responsable marketing d’Ifrisol, a déclaré à PV Magazine France que la société a obtenu la certification UL des Underwriters Laboratories pour ses produits sur les marchés américain et canadien, garantissant qu’ils répondent aux normes de sécurité et de qualité.

Pour répondre aux exigences de la chaîne d’approvisionnement américaine, la filiale de Zrouga Holding a ajusté son approvisionnement en cellules photovoltaïques, incluant désormais des cellules provenant de pays asiatiques non précisés «hors de Chine». Ceux-ci sont assemblés en modules tunnel à contact passivé à l’oxyde (TOPCon) et en modules émetteurs et cellules arrière passivés (Perc) dans l’usine de 750 MW d’Ifrisol, dans la zone industrielle de Kairouan. «Nous augmentons la capacité de la centrale, qui va bientôt atteindre 1 GW par an», a indiqué Ramoul.

Les panneaux solaires seront distribués aux États-Unis via des réseaux et directement aux entrepreneurs en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC), garantissant des prix comparables à ceux des produits nord-américains.

Ifrisol poursuit son développement en Europe, avec une présence en Belgique, en Suisse, en Espagne et dans les pays scandinaves. En France, l’entreprise se concentre sur les projets résidentiels de moins de 200 kW. «Nous étudions la demande du marché pour la technologie Perc ou TOPCon», a déclaré Ramoul.

Ifrisol prévoit également de construire un entrepôt au Sénégal d’ici début 2025 pour desservir le marché local et les pays voisins. Lors du récent salon Intersolar Europe à Munich, en Allemagne, Ifrisol a dévoilé un certain nombre de nouveaux produits, notamment un module TOPCon en variantes 430 W, 530 Wc et 590 W.

Traduit de l’anglais.

Source : PV Magazine.