Trans-Tunisia Trekking Trail à la découverte du site antique d’Aradi

L’ancienne cité d’Aradi, aujourd’hui connue sous le nom de Sidi Jedidi, à environ 15 km d’Hammamet, le village berbère de Douar Laaroussi, les collines d’El-Monchar, le site archéologique d’Aradi et les grottes préhistoriques de Sidi Latrach, ne sont que quelques-uns des sites qui constitueront une partie importante du premier itinéraire du Trekking Trail tunisien créé à Sidi Jedidi-Nabeul.

Faisant partie du projet Trans-Tunisia Trekking Trail, mis en œuvre en collaboration avec Leaders International et soutenu par le projet Promotion du tourisme durable en Tunisie – une action conjointe de l’Union européenne dans le cadre du programme «Tounes Wijhetouna» et du ministère fédéral allemand de Coopération et de Développement économique, mis en œuvre par Giz Tunisie en étroite collaboration avec le ministère tunisien du Tourisme –, ce nouvel itinéraire de randonnée offre une destination de montagne pleine d’aventure, mais aussi de culture et d’histoire, pour découvrir des trésors méconnus comme les grottes préhistoriques de Sidi Latrech, que l’ on peut voir dans une vidéo promotionnelle relancée par l’Ong Leaders International.

Selon les historiens, ces grottes étaient des chambres funéraires regroupées à plusieurs niveaux creusées dans la masse rocheuse du Djebel Sidi Latrach. Ces grottes, creusées par les hommes préhistoriques pour commémorer leurs défunts, remontent à la protohistoire, la période comprise entre la fin du néolithique et le début de l’histoire, l’équivalent de l’âge du métal européen.

Derrière la zone côtière d’Hammamet, à une dizaine de kilomètres de la mer, le site de Sidi Jedidi, identifié par une inscription à l’antique Aradi, s’étendant sur une dizaine d’hectares, a fait l’objet de nombreuses études, recherches, ouvrages et articles importants consacrés aux monuments découverts, dont deux basiliques chrétiennes composant la double cathédrale, qui avaient une fonction funéraire illustrée par les nombreuses mosaïques jalonnant les tombeaux, selon la collection ‘‘Les Nouvelles de l’archéologie’’, sur le portail d’ouvrages et de revues scientifiques OpenEdition Journals.

Intitulé «Les Églises de l’ancienne Aradi», ce texte scientifique de 2011 a été rédigé par l’archéologue et historienne tunisienne Aïcha Ben Abed Ben Kheder et l’archéologue médiéval Michel Fixot, membres de toute une équipe de fouilles au cours de l’été 2006.

Le Trans-Tunisie Trekking Trail n’est pas juste un sentier avec des panneaux, mais symbolise le tourisme durable. Offrant des paysages à couper le souffle et mettant en valeur la riche histoire et la culture dynamique de la Tunisie, cet itinéraire invite les voyageurs du monde entier à vivre d’authentiques voyages de découverte, écrit le ministère du Tourisme de Tunis.

