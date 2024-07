Les exportations tunisiennes vers l’Afrique subsaharienne représentent 3,5% de ses exportations globales

Bien que le commerce mondial ait diminué de 5,2% en 2023, les échanges dans le cadre du commerce intra-africain ont augmenté de 3,2%, pour une valeur de 192,2 milliards de dollars, a indiqué Kalthoum Ben Rejeb.

Intervenant à l’ouverture des 3e Tunisia Africa Business Meetings (TABM), tenues mardi 2 juillet 2024 à Tunis, la ministre du Commerce et du Développement des exportations a souligné que le taux des échanges interafricains dans les échanges globaux du continent est passé de 13,6% en 2022 à 14,9% en 2023.

La valeur des échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays d’Afrique subsaharienne s’est élevée à 650 millions de dollars en 2023, alors que les exportations tunisiennes vers ces pays ont dépassé 490 millions de dollars, soit 3,5% du total des exportations nationales. Les industries électriques, mécaniques et agroalimentaires représentent 90% du volume de ces échanges, a indiqué Ben Rejeb, en réitérant l’engagement de la Tunisie à consolider ses relations politiques et économiques avec tous les pays du continent africain, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre des mécanismes du Comesa, de la Zlecaf et de l’Union africaine.

«Le Cepex a déjà élargi son réseau de représentations commerciales en Afrique après avoir inauguré un sixième bureau à Dakar», a souligné la ministre.

Le Pdg du Cepex, Mourad Ben Hassine, a indiqué, de son côté, que le TABM représente une opportunité privilégiée pour accroître le réseautage professionnel tuniso-africain, ce qui contribuera à établir les piliers d’une coopération solide.

L’événement s’inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir les exportations tunisiennes et à conquérir de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne ainsi qu’à promouvoir le savoir-faire tunisien dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs alimentaire, électrique et pharmaceutique.

Selon Ben Hassine, plus de 2 000 rendez-vous d’affaires sont programmés lors de cet événement entre hommes d’affaires tunisiens et africains œuvrant dans plusieurs secteurs d’activités porteurs.

Le secrétaire général du programme Arab Africa Trade Bridges (AATB), Hani Salem Sonbol, a souligné que l’objectif du programme est de stimuler les investissements entre les pays arabes et africains.

Plusieurs accords et mémorandums d’accord ont été signés dans le cadre du Programme des ponts commerciaux arabo-africains.

La 3e édition des Rencontres d’affaires Tunisie-Afrique s’est tenue à l’initiative du Cepex en coordination avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

D’après Tap.